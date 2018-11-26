المتحدث باسم التحالف: الحوثيون يزرعون الألغام البحرية عشوائيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال العقيد الركن، تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن الجهود مستمر في السويد بشأن مفاوضات السلام، مؤكدا في الوقت ذاته إصدار التحالف 16 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وطبية ومشتقات نفطية.

واتهم المالكي الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية لعملياتهم، مضيفا أنها لا تتوقف عن انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن التحالف يواصل عمليات "تحييد الصواريخ البالستية" التي يطلقها الحوثيون، الذين يعملون على زرع الألغام البحرية بشكل عشوائي.