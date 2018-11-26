السيسي يستقبل محمد بن سلمان.. ونقلي: شراكة هدفها نشر المحبة والسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور القاهرة بعد البحرين والإمارات، ضمن جولة خارجية بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، في بيان، إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لولي العهد خلال عام واحد، وقال إن ذلك "يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة الى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين".

وأضاف نقلي أن "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي". وتابع بالقول إن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد كل الملك سلمان والرئيس السيسي "طفرة غير مسبوقة شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات".

ورأى السفير السعودي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان "ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى أفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين". فيما دشنت السفارة السعودية بالقاهرة هاشتاغ "#ولي العهد_ في بلده الثاني _مصر".