أردوغان يستقبل تميم بن حمد: بذلنا جهودا كبيرة من أجل إفشال "حصار" قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده بذلت "جهودا كبيرة" من أجل إفشال ما وصفه بـ"حصار" قطر، في إشارة إلى المقاطعة من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال أردوغان، في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، في إسطنبول، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن "الشعب التركي بذل جهودًا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين.

وأضاف الرئيس التركي أن "قطر أيضا واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو/ تموز 2016". وتابع بالقول إن "قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى المثل القائل إن "الصديق وقت الضيق"، وقال إن تركيا وقطر "أثبتتا مرارا لبعضهما البعض أنهما أصدقاء في الأوقات الحرجة"، معربا عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.