الأناضول: الشرطة التركية تفتش فيلا في إطار تحقيقات مقتل خاشقجي

ابنتا خاشقجي: لم يكن معارضا وتساءل إن كان سيعود للسعودية

بينها مقتل خاشقجي.. أوغلو يناقش مع بومبيو عدة قضايا بواشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الإثنين، بأن شرطة البلاد تفتش فيلا في قرية صامانلي السياحية بولاية يلوا (شمال غرب) في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة الأناضول أنه "اتخذت فرق الشرطة والدرك، تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة".

ولفتت الأنظار إلى أنه "بدأت الفرق بإجراء عمليات البحث في الموقع، ولوحظ بدء البحث داخل الفيلا بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار"، مشيرة إلى أن "الشرطة التركية تفتش ببئر في حديقة الفيلا".

تأتي تلك النطورات في أعقاب قول مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يغض الطرف" على قضية مقتل خاشقجي.

وجاء ذلك في مقابلة لأوغلو على قناة CNN ترك، حيث قال في أول تعليق على بيان ترامب وموقفه من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي: "يجب ألا ننأى بأنفسنا عن القيم الإنسانية"، واصفا موقف ترامب بـ"الخاطئ"، حسب تعبيره.