بولتون يرد على إمكانية لقاء ترامب ومحمد بن سلمان بقمة العشرين

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الثلاثاء، بأن جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حضوره لقمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين مزدحم للغاية.

جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض حول إمكانية عقد لقاء بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة، حيث قال بولتون إنه لا توجد خطط حتى للآن لإجراء لقاء.

وذكر بولتون أنه لم يستمع إلى تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وبرر ذلك بأن التسجيلات باللغة العربية وهو لا يعرف العربية، معتبرا أن قراءة النص المترجم لما جاء في التسجيلات كان كافيا.

ونفى بولتون أن يكون البيت الأبيض يمنع جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) من الاستجابة لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بحضورها جلسة استماع في المجلس حول السعودية وحرب ومقتل خاشقجي، التي من المقرر عقدها الأربعاء بحضور وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز استبعاد إمكانية حدوث لقاء أو تواصل غير رسمي بين ترامب ومحمد بن سلمان. وقالت ساندرز، في المؤتمر نفسه بعد تصريحات بولتون، إنه "إذا كان سيحدث نوع من التواصل أم لا، لا يمكنني استبعاد ذلك".