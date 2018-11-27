دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، مصر، ثالث محطة في جولته التي بدأـت بالإمارات والبحرين، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومصر.

وقال محمد بن سلمان، في برقية شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "المباحثات التي أجريناها أكدت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن المباحثات بين السيسي ومحمد بن سلمان إن "المباحثات تناولت عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات".

وأضاف: "تم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ويصون مقدراتها ويحقق طموحات شعوبها، لا سيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي".

وتابع بالقول: "كما تم الاتفاق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة ومحاولات بث الفرقة بينها، والتي أفضت مؤخراً إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها".