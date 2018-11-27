وزير الخارجية التركي: ولي العهد السعودي طلب لقاء أردوغان

(CNN)-- طلب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقد لقاء معه على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد هذا الأسبوع في الأرجنتين، حسب تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.

ورد أردوغان على طلب ولي العهد السعودي بقوله: "دعنا نرى"، حسب تصريحات وزير الخارجية التركي.

وقال وزير الخارجية التركي إنه لا يعرف ما إذا كان الاجتماع سيوضح أي تفاصيل بشأن التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف في حديثه مع الصحيفة الألمانية: "آمل ذلك، لكنني لست متأكدا"، حسب تعبيره.