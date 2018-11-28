القرة داغي ينتقد "مساواة" المرأة والرجل في تونس: ليست دائما تحقق العدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطالبات في تونس للمساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا على أن "المساواة ليست دائما تحقق العدل".

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "(للذكر مثل حظ الأنثيين) آية محكمة من الثوابت القاطعة وعدالة الله لا يشك فيها مسلم والمساواة ليست دائماً تحقق العدل وفي 32 حالة تأخذ المرأة نصيباً أكثر من الرجل في الأرث أو تساويه إثارة القضية في بلد الربيع العربي الأول إهانة للثوار الذين أطاحوا ببن علي ونصّبوا الرئيس الحالي!".

وتضاربت آراء التونسيين حول مشروع قانون المساواة في الميراث الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، تمهيدا لمناقشته في البرلمان، حيث عارض عدد كبير من المواطنين المشروع معتبرين أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فيما أيد آخرون هذا القانون باعتباره يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.

ويذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شهد مؤخرا تغييرات في مناصبه الأساسية، بعد أن خلف أحمد الريسوني، الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، في رئاسة الاتحاد.