الزوج كلينتون يتحدثان عن سبب "مشاركة ترامب بتغطية مقتل خاشقجي"

ابنتا خاشقجي: لم يكن معارضا وتساءل إن كان سيعود للسعودية

بينها مقتل خاشقجي.. أوغلو يناقش مع بومبيو عدة قضايا بواشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدث بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته، هيلاري، وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة، عما وصفاه بـ"مشاركة ترامب بعملية التغطية على قضية خاشقجي" الإعلامي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

00:50 لماذا رفض ترامب سماع "تسجيل خاشقجي"؟

جاء ذلك في جولة حوارية بدأ بها الزوجان، الثلاثاء، حيث قالا: "لدينا رئيس هو جزء من التغطية لما حدث في تلك القنصلية حيث قتل خاشقجي.. ولدينا الرئيس ومقربون منه ممن لديهم مصالح تجارية شخصية.."

واوضحت كلينتون أن تردد ترامب بمواجهة السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي يتعلق بصلاته الشخصية مع المملكة وليس بصفقات الولايات المتحدة الأمريكية التجارية مع السعودية.

وقالت كلينتون: "ما لا نعلمه، هو حجم المصالح التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي وعائلة صهره (جاريد كوشنر) مع المملكة العربية السعودية".