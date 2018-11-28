ما حقيقة "تغيب" رئيسة CIA عن الإيجاز بقضية خاشقجي الأربعاء؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وجدت جينا هاسبيل، رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" نفسها وسط جدل سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقارير "منعها" من الإيجاز أمام الكونغرس، حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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انباء تغيب هاسبيل عن الجلسة المزمع عقدها، الأربعاء، أكدها السيناتور الديمقراطي ديك دوربين في مقابلة مع الزميل وولف بليتز لـCNN حيث قال: "قيل لنا أنها (هاسبيل) لن تحضر، وهذا أمر غير اعتيادي في الوقت الذي نتعامل به مع قضية خاشقجي".

وأضاف دوربين: "تغيبها تم ملاحظته، وهو أمر يبرز عددا من التساؤلات وإن كانت هذه الإدارة (إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب) تعطينا الحقيقة بأكملها".

من جهته أكد مصدر رسمي بالإدارة الأمريكية تغيب هاسبيل عن هذه الجلسة لافتا إلى أنها جلسة ذات طابع سياسي حول اليمن ولا يمكن اعتبارها جلسة ينخرط بها رئيس الـCIA إلى جانب وزير الخارجية ووزير الدفاع.