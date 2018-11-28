ماتيس يتحدث عن "محاسبة قتلة خاشقجي" ومصالح أمريكا في مجلس الشيوخ

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إنه لا يمكن التغاضي عن مصالح بلاده الأمنية "حتى ونحن نسعى إلى المساءلة" عما جاء بوصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها "جريمة غير مقبولة ومروعة" لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهي جريمة "لا يتغاضى بلدنا عنها".

وأضاف ماتيس، في إفادته أمام مجلس الشيوخ، أن "يجب أن نحافظ على متطلباتنا المزدوجة المتمثلة في محاسبة المسؤولين عن القتل، مع الاعتراف بواقع المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي ضروري".

وتابع في معرض حديثه عن حرب اليمن: "لا يمكن أن ننحرف عن استخدام كل نفوذنا لإنهاء هذه الحرب لصالح الأبرياء الذين هم في مأزق، وفي نهاية المطاف سلامة شعبنا، وهذا يشمل مشاركتنا العسكرية"، حسب تعبيره.