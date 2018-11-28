كيف استقبل مصريون ولي عهد السعودية في الشوارع؟

اكتشاف مومياء عمرها 3 آلاف عام في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو يظهر استقبال المصريين للأمير خلال الزيارة التي أجراها للبلاد.

وقال العساكر في تغريدة تعليقا على مقطع الفيديو: "كل شيء في مصر يُشعرك بالاعتزاز والفخر.. هنا شعبها العزيز بأعلام السعودية ومصر يردد: إيد وحدة".

مساء الثلاثاء، غادر ولي العهد السعودي، مصر، ثالث محطة في جولته التي بدأت بالإمارات والبحرين، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومصر.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قال في برقية شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "المباحثات التي أجريناها أكدت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).