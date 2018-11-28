بومبيو: السعودية قوة استقرار الشرق الأوسط.. وتدهور العلاقات بيننا خطأ

بينها مقتل خاشقجي.. أوغلو يناقش مع بومبيو عدة قضايا بواشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء شراكة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية "ليست شائعة" في الأوساط السياسية بواشنطن، مضيفا في الوقت نفسه أن "المملكة قوة الاستقرار في الشرق الأوسط".

ونشر ترامب عبر حسابه على "تويتر" ما كتبه في مقاله بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث اعتبر أن "تدهور العلاقات بيننا سيكون خطأ للأمن القومي الأمريكي"، في إشارة لعلاقات واشنطن والرياض.

كما ضرب بومبيو مثالا على ما تقوم به بلاده في اليمن، موضحا دور الولايات المتحدة بشأن "المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

وقال بومبيو: "نعلن اليوم عن تقديم 131 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإضافية في اليمن، ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ 14 شهرًا الماضية".

وشدد على أنه "لا مصلحة للنظام الإيراني في تخفيف المعاناة اليمنية. الملالي لا يهتمون حتى بالإيرانيين العاديين". وأضاف أن "المملكة العربية السعودية استثمرت المليارات لتخفيف المعاناة في اليمن"، فيما كان استثمار إيران وفقا لتعبيره "صفر".