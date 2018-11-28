سفير السعودية بأمريكا يغرد بصورتين بينهما 79 عاما.. فماذا قال؟

ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، صورة خلال زيارة ولي العهد، محمد بن سلمان، للبحرين في المكان ذاته الذي التقطت فيه صورة قبل 79 عاما.

وقال السفير السعودي تعليقا على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تتجلى الروابط الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة في صورتين بينهما ٧٩ عاما، زيارة سمو سيدي ولي العهد للبحرين امتداد لمسيرة الوفاء والمحبة بين البلدين".

ويذكر أن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قال في تصريحات سابقة إن زيارة ولي العهد السعودي إلى البحرين، هي "تجسيد عميق لخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين.

وقال الشيخ خالد بن أحمد إن المباحثات بين ملك البحرين حمد بن عيسى وولي العهد السعودي "ستعطي، بلا شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وستمضي بالتعاون المشترك بينهما لآفاق أوسع وأرحب في كافة المجالات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.