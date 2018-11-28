السبسي عن محمد بن سلمان: شرفني بقوله أنا ابنك

ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تصريحات الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، خلال لقاءه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لتونس، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين متجددة وليست جديدة.

وقال السبسي في التصريحات التي نشرتها الخارجية السعودية: "كنا نتحدث مع سمو الأمير الذي شرفني بقوله أنا ابنك، وأنا اتشرف بذلك، وان شاء الله الزيارة هذه فاصل خير وانطلاقة جديدة للعلاقات، بل بالعكس انطلاقة متجددة وليس جديدة نحن الأمور ماشية الحمد لله، وأهلا وسهلا به (الأمير محمد بن سلمان) هو في بلده، ونحن في عاداتنا وتقاليدنا، لا يرحب بالمرء في عقر داره.."

وتابع قائلا: "احنا مشهورين بتونس بسياسة المراحل، وسياسة المراحل من تخطيط الملك عبدالعزيز رحمه الله، وقت تقابله مع الحبيب بورقيبة.. ولهذا نحن إلى الآن علاقاتنا مع السعودية علاقات متميزة والحمد لله الأبناء جاؤوا بمستوى تاريخ الأب.."

ويذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين هاجمت الموقف الحكومي التونسي وتضامنه مع المملكة العربية السعودية، في قضيتي حرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قائلة إن "موقف تونس الرّسمي لم يكن، في يوم ما، مستقلاً عن سياسة المحاور التي تشهدها المنطقة العربية".