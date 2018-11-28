دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح في عدد غير قليل من المجالات الرئيسية.

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جاء ذلك في رد على سؤال وجه لنويرت خلال الملخص الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، وفحواه: "بالنظر إلى آخر تصريح لوزير الخارجية بومبيو حول قضية خاشقجي، هل سيؤثر الحادث على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من السعودية أن تساعد في صياغة اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟".

وردت نوريت قائلة: "اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات في الاتجاه الصحيح في عدد غير قليل من المجالات الرئيسية. أسلطنا الضوء منذ فترة ليست بطويلة على كيفية اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات لزيادة تمكين المرأة. هل يتعين عليهم القيام بالمزيد؟ طبعا. لقد اتخذوا أيضا خطوات في الاتجاه الصحيح في المحادثات مع مصر وإسرائيل. لن أتحدث باسم أي من هاتين الحكومتين ولكنني سأدرج ذلك بين الخطوات في الاتجاه الصحيح".

وتطرقت نويرت للملف اليمني، حيث قالت: "أعتقد أن الشيء المهم الذي تركز عليه حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى الآن هو دعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث. لا شك في أن الوضع الذي يتكشف في اليمن منذ فترة طويلة صعب ومعقد جدا ومأساوي ونحن مهتمون جدا به. نحن نركز…"

وأضافت: "لا أريد أن أقول أن هذا أكثر ما نركز عليه الآن ولكنه أحد أهم الأمور التي نركز عليها، ألا وهو دعم العمل الذي يقوم به مارتن غريفيث هناك. لديه عملية قائمة ونعتقد أنه يحرز تقدما. لديه بعض الالتزامات، ليس من الحكومة اليمنية فحسب ولكن من المتمردين الحوثيين أيضا، وأعني هنا التزامات بالجلوس واجراء محادثات ونحن نعتقد أن هذا مكان مناسب للبدء. يتم إحراز تقدم بمجرد أن يجلس معا طرفان يتقاتلان بضراوة طيلة هذا الوقت. نحن نعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية ونحن نركز على ذلك ونتطلع قدما إلى تقديم أي معلومات جديدة لكم".