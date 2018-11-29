دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي السني، عدنان العرعور، مناظرة له مع رجل الدين الشيعي، مهدي الموسوي، حول "مصداقية الأدلة الإمامية على الإمامة الشيعية"، وذلك في حلقة جديدة بسلسلة مناظرات يجريها الجانبان ويتناولا فيها نقاطا خلافية بين المذهبين السني والشيعي.

وطرح العرعور عددا من التساؤلات خلال المناظرة التي امتدت لساعة ونصف على قناة وصال، منها: "لماذا لم يذكر الله الإمامة في القرآن بالمعنى الشيعي؟ هل نسيانا.. أو خوفا من أبي بكر وعمر والصحابة.. أم أن الصحابة مسحوها من القرآن؟"

من جهته قال الموسوي في رد على طلب تلخيص ما تم التوصل إليه من مفهوم الإمامة لدى الشيعة، حيث قال: "نحن نعتقد بالوعد الإلاهي بأن الإمامة استخلاف من قبل الله وأن الإمامة وعد من قبل الله وأن هذا الوعد ليس للبشرية فيه مدخل، يعني أننا نعتقد أن الإمامة تنصيب من قبل الله وهذا اعتقاد كل الشيعة.."

وتابع الموسوي قائلا: "أنا لا اعتقد أن الإمامة ينصبها الناس، أنا اعتقد أن الإمامة تنصيب من قبل الله تعالى عز وجل وهذا اعتقادي واعتقاد الشيعة".

وبدوره رد العرعور قائلا: "قضيتنا كانت أو قضية الأمة معكم أن الإمامة أصل من أصول الدين من أنكرها كفر، ثلاثة أشهر متوالية لم تذكر لنا دليلا واحدا من الكتاب أنها أصل من أصول الدين، هب لنا جدلا أننا سلمنا أنها منصب إلاهي، وهذا الكلام غير صحيح بكن قضيتنا أن الإمامة ركن من تركها كفر.."