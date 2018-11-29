دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك فرصة للمواطن القطري ليسأل فيها قيادته حول مصلحة البلاد في مهاجمة المملكة العربية السعودية وتضييع فرصة أمام الدوحة لتسهيل أزمتها.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الوول ستريت جورنل والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".

وتابع قائلا: "وكما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سويّ، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".

وأردف قرقاش قائلا: "ولعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة".

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على التغريدة الأخيرة لقرقاش قال فيها: " بل فرصة لتعريتكم، وقضيتكم ليست الان مع الاعلام القطري المشرف بل مع الاعلام الدولي الذي وجد في ’تهوركم وصبيانيتكم‘ مادة دسمة".