غراهام يعلن موافقتها: CIA ستطلعني على إحاطة خاشقجي

(CNN)-- قال السيناتور ليندسي غراهام إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وافقت الآن على إطلاعه على إحاطتها بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال غراهام: "لقد اتصلت وكالة المخابرات المركزية وهذا أمر جيد"، مضيفا: "قالوا إنهم سيطلعونني، وقلت إنني أقدر ذلك".

ولا يوجد موعد مؤكد حتى الآن، لكن غراهام يقول إنه سيكون "قريبا". وفي هذه المرحلة، قال إنه يعتقد أن الإحاطة هي فقط بالنسبة له، لكنه "يأمل" أن يتمكن الآخرون من الحصول على إحاطة إعلامية إذا كانوا يريدون ذلك. وأوضح بقوله: "أود أن أوصيهم بإطلاع مجلس الشيوخ بأكمله".

وغضب غراهام من أن الإحاطة الإعلامية السعودية/ اليمنية، الأربعاء، في مجلس الشيوخ لم تتضمن وكالة المخابرات المركزية، وهدد بوقف تصويته على البنود الأساسية حتى يتلقى إحاطة.