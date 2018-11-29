الأمير خالد بن سلمان ينشر فيديو "يكشف" تجنيد الحوثي للأطفال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، مقطع فيديو "يكشف" عمليات تجنيد جماعة الحوثي في اليمن للأطفال في القتال ضد التحالف الذي تقوده الرياض.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرقها لكافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وتغذيتهم بأفكار النظام الإيراني المتطرف".

وكان السفير السعودي في تغريدة بتاريخ الـ27 من الشهر الجاري: "بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على المليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن".

وفي السياق ذاته قال الأمير في تغريدات سابقة: "ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد اقل من ١٣ ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدي، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات.."

وأضاف: "هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين. نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر اي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر اصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الايراني الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط".