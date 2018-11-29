محلل: بولتون "جبان" لرفضه سماع تسجيل خاشقجي وصراخ التعذيب لغة عالمية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي، رالف بيترز، إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "جبان" لرفضه سماع "تسجيلات تعذيب" الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قبل مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

00:50 لماذا رفض ترامب سماع "تسجيل خاشقجي"؟

جاء ذلك في مقابلة لبيترس مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN حيث قال: "هذا (تصريحات بولتون) أثارت غضبي، إذا كنت لا تريد سماع التسجيل؟! انا لا افهم اللغة العربية أيضا ولكن ما سأقوله هو أنك عندما تستمع لتسجيل لشخص يتم تعذيبه حتى الموت فبإمكانك استخلاص بعض الأمور.."

وتابع قائلا: "الصراخ لغة عالمية، نبرة التعذيب عالمية، هؤلاء الأشخاص جبناء لرفضهم سماع التسجيلات، هذا أمر يذهلني بأن هذا هو موقفهم، وموقف الرئيس (ترامب) حول قضية خاشقجي أثرت بشكل كبير على ما تبقى من مصداقيتنا.."

ويذكر أن بولتون قال إنه لم يستمع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي وبرر ذلك بأن التسجيلات باللغة العربية وهو لا يعرف العربية، معتبرا أن قراءة النص المترجم لما جاء في التسجيلات كان كافيا.