دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد الإعلامي الكويتي، عايد المناع على الإعلامي السوري، فيصل القاسم وطرحه نقاط هاجم فيها المملكة العربية السعودية.

وقال المناع في رده على القاسم خلال برنامج يستضيفه الأخيرة على قناة الجزيرة القطرية: "قطر استقبلت تسيبي ليفني وبيريز ورياضيين، شايف ولا لأ؟ وأنت بالجزيرة أول من دخل الإسرائيليين بيوتنا، من خلال برامجكم.. لما جاء نتنياهو لماذا لم تقم ندوة وصيحت بأعلى صوتك؟ (عُمان) مش مهمة؟!.."

وتابع قائلا: "والله لو موقفها (عُمان) مثل موقف السعودية لتقيم الدنيا و لا تقعدها.. الرئيس الأمريكي يقول ما يشاء ولكن هذا لا يعني أنه يملي على السعودية ما يريد، الرئيس الأمريكي لو قال الأردن أو قال مصر لقلت تحصيل حاصل وما كنت حطيت حلقة بهذا الموضوع.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تفاعلات نشطاء على تويتر: