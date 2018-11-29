دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، تغريدة على صفحته بتويتر قال فيها "اشهر وسنين من الكذب والدجل والاجرام" على محاولات للنيل من بلاده، الأمر الذي أثار جدلا في التعليقات الواردة على التغريدة.

وقال السبهان في تغريدته: "أشهر وسنين من الكذب والدجل والاجرام في محاولتهم للنيل من مملكة القوة والعزة والكرامة وسيلحقون بغيرهم والتاريخ يُدرس للعبر، كلنا فخر بمملكتنا وبقيادتنا سرّ بنا محمد فطريق المجد لن يوقفه خونه و مرتزقه واقزام".

ونالت التغريدة أكثر من 1200 اعجاب وأكثر من 2000 إعادة تغريدة بعد نحو ساعة من نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الردود والتعليقات: