كيف أجاب ترامب على سؤال حول لقاء محمد بن سلمان في قمة العشرين؟

(CNN)-- أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، بمجموعة من التصريحات إلى الصحفيين، وذلك قبيل ذهابه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.

وسئل ترامب لماذا لا يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وأجاب ترامب: "لم يتم إعداده"، مضيفا في حديثه بشأن السؤال المطروح حول اللقاء مع ولي العهد السعودي: "لم أقم بإعداده فقط- أعني، لقد التقيت به، لكننا لم نقم بذلك"، مشيرًا إلى أنه كان يقابل العديد من قادة العالم الآخرين.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى الأرجنتين، الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية في قمة العشرين، وذلك بعد قيامه بجولة خارجية شملت 4 دول عربية في 6 أيام، بدأها الخميس الماضي بزيارة الإمارات ثم البحرين مرورا بمصر ووصولا إلى تونس.