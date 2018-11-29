شاهد كيف تعرض طفل سوري لاعتداء داخل مدرسة في بريطانيا

(CNN)-- تنظر الشرطة الإنجليزية في حالة اعتداء على شقيقة صبي سوري كان قد تعرض للتنمر مؤخراً.

وقالت شرطة غرب يوركشاير في بيان لها، مساء الأربعاء: “لقد أبلغنا عن مقطع فيديو يُظهر فتاة تم الاعتداء عليها في مدرسة ألموندبيري المجتمعية. ولم تبلغ الشرطة بالحادثة في السابق، لكننا نقوم الآن بالتنسيق مع عائلة الفتاة التي نواصل دعمها“.

وقال محامي العائلة، محمد أكونجي، لـCNN، الخميس، إن الفتاة هي شقيقة الصبي السوري الذي شوهد في الفيديو الذي انتشر على الانترنت أثناء إمساك صبي بحلقه، ليدفعه أرضاً، ويهدد بإغراقه بينما كان يصب الماء في فمه.

واستدعي صبي في الـ16 من عمره للمثول أمام محكمة الأحداث لصلته بتلك الواقعة التي وقعت في نفس المدرسة في 25 أكتوبر الماضي.