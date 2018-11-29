الكونغرس يوافق على رفع مشروع قرار لوقف دعم تحالف "الشرعية" باليمن

تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق الكونغرس الأمريكي على رفع مشروع قرار لوقف دعم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذلك في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول موقف الإدارة الأمريكية من قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأيد مشروع القرار 63 عضوا مقابل رفض 37 عضوا، بعد انضمام 14 عضوا جمهوريا إلى 49 عضوا من الديمقراطيين الذين قدموا مشروع القرار الذي جاء بعد سماع التصريحات التي أدلى بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين حول اليمن.

ويذكر أن بومبيو قال في أعقاب جلسة الاستماع بالكونغرس، إن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء شراكة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية "ليست شائعة" في الأوساط السياسية بواشنطن، مضيفا في الوقت نفسه أن "المملكة قوة الاستقرار في الشرق الأوسط".

ونشر ترامب عبر حسابه على "تويتر" ما كتبه في مقاله بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث اعتبر أن "تدهور العلاقات بيننا سيكون خطأ للأمن القومي الأمريكي"، في إشارة لعلاقات واشنطن والرياض.