العساكر ينشر فيديو الحديث الجانبي بين ماكرون ومحمد بن سلمان

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيديو يجمع الأخير مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، وذلك على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.

وفي حسابه على "تويتر"، كتب العساكر على الفيديو أنه "جانب" من لقاء ولي العهد السعودي وماكرون.

ويظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث مع ماكرون، على هامش قمة العشرين، فيما نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا أخرى لولي العهد السعودي مع عدد من القادة.