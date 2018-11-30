شيف لـCNN: سنبحث أعمق بملف خاشقجي ودور السعودية باليمن وقطر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال آدم شيف الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي، إن هناك عددا من الأمور التي سيبحثا بصورة أعمق فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ودورها في عدد من الملفات الإقليمية.

جاء ذلك في مقابلة لشيف مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "سنقوم بالبحث بصورة أعمق فيما تحوم حول المملكة العربية السعودية بما فيها ما نعلمه عن مقتل خاشقجي وأيضا الدور السعودي في الحرب اليمنية والصراع السعودي مع قطر وما حفز ذلك وعلاقة المملكة مع دول خليجية أخرى بالإضافة إلى دور السعودية بعملية السلام، لتتكون لدينا نظرة عامة على ما تقوم به السعودية لأن ذلك في النهاية سينعكس على الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" بملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قال شيف: "تم إطلاعي من قبل الـCIA بصورة لم يتم إطلاع الكثير من أعضاء الكونغرس بها، وذلك باعتبار منصبي، لا يمكنني الخوض كثيرا بما أطلعت عليه ولكن يمكنني القول إن ما أثار غضب أعضاء الكونغرس وأنا أشاركهم ذلك هو تغيب رئيسة الـCIA عن جلسة الاستماع".

وتابع قائلا: "أعتقد أن هناك حكم بأن البيت الأبيض لا يرد أن تظهر (جينا هاسبيل، رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية) أمام الكونغرس لأن وظيفتها هو اطلاعنا على الحقيقة المباشرة وعدم تجميل ذلك وهذا أمر يبدو أن البيت الأبيض لا يرد أن يحصل".