دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استعرض برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالشأن الإيراني، عددا من الصواريخ والأسلحة التي تقدمها طهران لجماعة الحوثي في اليمن والمسلحين الشيعة في البحرين إلى جانب حركة طالبان في أفغانستان.

وقال هوك في كلمة، الخميس: "اليوم تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن أدلة جديدة لاستمرار إيران في نشر الصواريخ، قائمة الموجودات في هذا العرض قد توسعت منذ ديسمبر هذا دليل على التزام إيران المتصلب بوضع المزيد من الأسلحة بأيدي حتى المزيد من وكلائها بغض النظر عن المعاناة".

وتابع قائلا: "اليوم نكشف عن الصاروخ الإيراني سيد تو سي أرض-جو الذي ترونه خلفي تم تصميم وصناعة هذا الصاروخ في إيران والعلامات الفارسية شديدة الوضوح هي طريقة إيران في القول إنهم لا يهتمون بأن ينكشف أمرهم وهم يخالفون قرارات الأمم المتحدة.."

وأضاف هوك: "صاروخ سيد تو سي هو أحد نظامين متطابقين تم اعتراضهما من قبل السعودية في اليمن في وقت سابق من هذا العام، الإيرانيون أرادوا أن يوصلوه إلى الحوثيين والذين كانوا ليستخدموه لاستهداف طائرات التحالف.."