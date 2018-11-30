خالد بن سلمان: مستقبل علاقات مصر والسعودية سيمضي لآفاق أوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر، في معرض حديثه عن زيارة شقيقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة مؤخرا.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال الأمير خالد بن سلمان إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر "تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلهما، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

والأسبوع الماضي، خرج ولي العهد السعودي في جولة عربية شملت 4 دول، بدأها، الخميس الماضي، بزيارة الإمارات ثم البحرين مرورا بمصر ثم تونس في نهاية المطاف، قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين المنعقدة بالأرجنتين.