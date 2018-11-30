متحدث لـCNN: رئيسة وزراء بريطانيا ستلتقي ولي عهد السعودية بـG20

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن تيريزا ماي ستلتقي ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة الـ20 في الارجنتين.

وأوضح المتحدث أن أجندة اللقاء "لم يتم تأكيدها" لافتا على أن اللقاء سيعقد، الجمعة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

ويشار على أن ولي العهد السعودي يحضر قمة العشرين على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين بالدولة منهم وزير الخارجية، عادل الجبير ووزير المالية، محمد الجدعان ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح.

وكانت الخارجية السعودية ذكرت أن ولي العهد التقى رئيس الوزراء الهندي، و"استعرضا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية".