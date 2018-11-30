السعودية: إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني لمقذوف حوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، الجمعة، قوله إن فرق الدفاع المدني باشرت، صباح الجمعة، بلاغاً عن "تعرض أحد الأعيان المدنية وهو عبارة عن منزل سكني بمحافظة صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية".

ولفت إلى القحطاني إلى أن الواقعة نتج عنها "إصابة امرأة من الجنسية اليمنية، ومواطن، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات".