كيف تفاعل نشطاء مع نظرة وزير خارجية تركيا لضحك محمد بن سلمان وبوتين؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لازالت اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية تتصدر المواضيع التي يتناولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مغردون لقطة تظهر نظرة لوزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو إلى كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي تشهد فيه تركيا والسعودية تجاذبا دبلوماسيا على خلفية قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونستعرض لكم فيما يلي عددا من التعليقات الواردة على هذه اللقطات: