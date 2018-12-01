 سيناتور لـCNN: لدينا أصوات لوقف فيتو محتمل لترامب حول السعودية واليمن

تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور الجمهوري، جيف فلايك، إن هناك أصواتا كافية في مجلس النواب الأمريكية لوقف فيتو محتمل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشروع قرار وقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاء ذلك في مقابلة لفلايك على CNN حيث قال: "سيكون هناك باعتقادي (عدد الأصوات لوقف الفيتو المحتمل) إذا لم تغير الإدارة سياستها وإذا استمرينا بتجاهل ما حصل لخاشقجي، عندا سيكون لدينا أصوات كافية".

وتابع السيناتور الأمريكي قائلا: "اعتقد أنه يتوجب عليهم (الإدارة الأمريكية) تغيير سياساتهم، فهم لا يريدون مواجهة خطوات أخرى قد تكون أكثر قسوة من وجهة نظر الإدارة مقارنة مع تغيير سياستهم فيما يتعلق بالملف اليميني".

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي وافق، الأربعاء، على رفع مشروع قرار لوقف دعم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن حيث أيد مشروع القرار 63 عضوا مقابل رفض 37 عضوا، بعد انضمام 14 عضوا جمهوريا إلى 49 عضوا من الديمقراطيين الذين قدموا مشروع القرار الذي جاء بعد سماع التصريحات التي أدلى بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين حول اليمن.