دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده تسير بطريق مختلف منذ سنوات، لافتا على أن قطر وجدت خارج جوهرها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم.

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جاء ذلك في كلمة للوزير القطري بجلسة لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، حيث قال وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "دولة قطر قررت منذ عقدين أن تبدأ صفحة جديدة من الانفتاح، وهذا القرار شكل سياسة قطر الخارجية التي تتميز بالتفاعل والحوار والتعاون، وهذا القرار كان اتجاها جديدا في منطقة الشرق الأوسط، وحقق النجاح المرجو منه"، مضيفا أن "قطر وجدت في خارج جوارها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم".

وتابع قائلا: "دولة قطر أصبحت وسيطا ذا خبرة في منطقة لا تستخدم أسلوب التفاوض في حل الخلافات.. على سبيل المثال في لبنان استطعنا أن نهدئ القتال ونسد فراغ السلطة، وفي السودان ساعدنا على وقف الحرب وتحقيق السلام في دارفور، واليوم نقوم بتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أفغانستان وحركة طالبان".

وأضاف: "دولة قطر بدأت تواصلها الخارجي في المنطقة بالإضافة إلى الاصلاحات الداخلية، ورأت أن الأزمة المحيطة بها في الشرق الأوسط تركت الناس دون خيارات"، لافتا إلى أن "بعض الدول تجاهلت الاحتياجات الأساسية لشعوبها وأن بعض الحكام اضطهدوا رعاياهم لسنوات وكانت النتيجة ولا تزال شعور باليأس، حيث لا مياه نظيفة صالحة للشرب، ولا طعام ولا تعليم ولا وظائف ولا كرامة".