أنقرة: صادراتنا العام الجاري الأعلى بتاريخ تركيا

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن بلادها حققت أعلى مستوى صادرات بتاريخ الجمهورية خلال الأشهر الـ12 الماضية، وذلك في بيان على لسانها، السبت.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية تصريحات الوزيرة وقالت فيها: "صادراتنا خلال 12 شهرا الأخيرة ازدادت بنسبة 7.8 في المئة، وبلغت 168 مليارا و77 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية على المستوى السنوي".

وأشادت بكجان وفقا للبيان بـ"النتائج الإيجابية التي تصدر بفضل الإجراءات المتخذة من أجل زيادة قوة تركيا التنافسية في التجارة العالمية"، معبرة عن "ثقة بلادها التامة ببلوغ مستوى الـ 170 مليار دولار في عائدات الصادرات التركية بحلول نهاية العام الجاري".

وعلى صعيد الإيرادات، أشارت بكجان إلى "تراجع قيمتها خلال الشهر الماضي بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل 16 مليارا و136 مليون دولار"، لافتا إلى "تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال نوفمبر بنسبة 90.5 في المئة، لتصل إلى 604 ملايين دولار".