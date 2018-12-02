دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن الإعلامي المصري، عمرو أديب، هجوما لاذعا على الطريقة التي غطت فيها وسائل إعلام زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعات قمة العشرين في الارجنتين، ملقيا الضوء على الـ"هاي فايف" بين الأمير والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في برنامج الحكاية الذي يقمه أديب على قناة MBC مصر، حيث قال: "عمل هاي فايف مع رئيس دولة صغيرة كدة اسمها روسيا، وقف شوي كدة وسلم أوي كدة على رئيس دولة اسمها كوريا الجنوبية كان قاعد بتكلم مع رئيس دولة اسمها الصين دولة صغيرة كدة تعدادها، من ربع ساعة كان بعمل مباحثات مع بوتين موسعة مع وفد بتاعه.."

وتابع قائلا: "احنا وصلنا أن الجزيرة يا جماعة قناة مراهقة وبيقرأوا الشفايف وبقولوا ايه انا سمعت الجملة دي وكان يقصد دي، ماكرون قاله ايه لو كنت سمعت كلامي؟! طيب لو كنت سمعت كلامي بايه؟ في انه في مطعم كويس مثلا في باريس بأنه في مثلا معدة عسكرية جديدة هم ميعرفوش هم بقولو ايه بس هما قالوا إن ده معناه إن مكرون بيقول لمحمد بن سلمان أن لو كنت سمعت كلامي في موضوع اليمن ولو كنت سمعت كلامي في موضوع خاشقجي طيب انتوا شو عرفكوا؟"

وأردف قائلا: "وصلنا لمرحلة الناس بتقرأ شفايف.. قبل ما الرجل ده يسافر قالك ان محمد بن سلمان مش رايح قمة العشرين بعدين ايه لما راح قمة العشرين قالك لا ماحدش رح يستقبله في قمة العشرين وبعدين لما استقبلوه محدش حيصافحه بقمة العشرين وبعديم لما صافحهم قالك لا بس الناس الكبيرة مش حتصافحه ولما الناس كلها صافحته قالك صافحوه وأنبوه ولما قالوا إنهم ما أنبوهوش قالك لا مش رح يقابلوه تاني معقول يا جماعة؟ دنتوا بقيتو هبل.."