تفاصيل استدعاء الشاهد مبارك في قضية اقتحام السجون

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من جديد عاد اسم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، لتصدر المشهد في البلاد، الأحد، وذلك على خلفية استدعائه للشهادة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.

وتصدر اسم مبارك الكلمات الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة استدعاء الرئيس الأسبق للمرة الثانية، لسماع شهادته، في محاكمة مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي فقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لإعادة إعلان مبارك وفقًا لقانون المرافعات المدنية.

ويشير موقع "بوابة الأهرام" إلى أن المحكمة أمرت في الجلسة السابقة باستدعاء مبارك للشهادة، ولكنه تغيب عن جلسة اليوم، لافتا إلى أنه "وقع سجال قانوني بين النيابة العامة وفريد الديب محامي مبارك حول قانونية الاستدعاء وكون مبارك رجلًا مدنيًا أم عسكريًا".

ونقل الموقع الحكومي تفاصيل ما دار في جلسة استدعاء مبارك، إذ تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم، حسب "بوابة الأهرام".

وفي مستهل جلسة اليوم، رأت النيابة العامة المصرية أنه "نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني، يفيد بأن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني، ولا يتمتع بصفه عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسه اليوم بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتم إعلانه لحارسة الشخصى لعدم وجوده وقت الإعلان".

وحضر المحامى فريد الديب، وكيلا عن الشاهد مبارك، وقال إن "الشاهد احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة، ولكن الإعلان الذى أرسل إليه باطل، ومن أجل ذلك فقد كلفني بالحضور أمام المحكمة وإبلاغها بأنه لا يجوز وقوفه أمام القضاء للإدلاء بالشهادة".

ومثل مبارك الذي تصدر موقع "تويتر" في نطاق مصر، كان اسم فريد الديب بين الكلمات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي.

مبارك الذي تخلى عن حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ترافع عنه الديب بقوله للمحكمة: "لا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قطعا وجزما في القانون رقم 35 لسنة 79 هو من العسكريين فريق طيار، ويظل فى الخدمة العسكرية مدى الحياة، وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قام بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 73 برتب أعلى، على أن يستمر فى الخدمة مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش"، حسب "بوابة الأهرام".

ويضيف الديب أن "مبارك الذي كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر/ تشرين الأول وعين سنة 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية فى 2011 يعود الخدمة العسكريين، وأن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة، وبهذه النصوص القانونية نلتمس تصحيح الوضع، لأنه خاضع لنظام العسكرية".

وشهدت الجلسة تقديم التماس من الديب إلى المحكمة؛ كي تقرر التأجيل لـ"تصحيح الإجراء طبقا للقانون، حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة"، حسب موقع "بوابة الأهرام".