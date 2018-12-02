نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرور الإسراع في تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم، لافتا إلى وصول الأزمة اليمنية إلى مرحلة تدمي القلوب.

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "يجب أن نعمل على إيجاد حل عاجل للأزمة اليمنية التي وصلت إلى مرحلة لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء.. علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم الذي ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة جغرافية لا تمتلك الثروات النفطية".

وفي الشأن السوري، قال أردوغان في تغريدة منفصلة: "إن تركيا تحتضن أكثر من 4 ملايين لاجئ قدموا من سوريا ومختلف أنحاء العالم، وهي أكثر بلد في العالم يستضيف لاجئين على أراضيه.. لقد أنفقنا حتى اليوم نحو 33 مليار دولار من مواردنا الخاصة".

وتابع قائلا: "لن نسمح أبدًا بتشكيل كيان في شمال سوريا يهدد أمننا وأمن منطقتنا.. وكما فعلنا في مناطق غرب نهر الفرات سنخلّص مناطق شرق الفرات من اضطهاد واحتلال المنظمات الإرهابية الانفصالية في أسرع وقت ممكن".