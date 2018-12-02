نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، فيما يتعلق بالملف الصاروخي لطهران واصفا تصريحاته بـ"المثيرة لضحك والسخرية".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إنه من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا إلى قرار اممي قمتم أنفسكم بالانسحاب عنه وانتهاكه بأحادية وتفرّد وحاولتم حث الدول الأخرى على نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من يعارضكم في هذا الموقف".

وتبع قاسمي: "البرنامج الصاروخي الايراني ذو طبيعة دفاعية تم تصميمه وفق متطلبات محلية"، مؤكدا على "عدم وجود أيّ قانون اممي يمنع إيران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن".

ويذكر أن بومبيو كشف في بيان، السبت، أن إيران "أجرت للتو اختبارًا صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة"، لافتا إلى أن الصاروخ "يمتلك مجالاً يسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وفي أي مكان في الشرق الأوسط"، ومضيفا أن "اختبار الصواريخ انتهك القرار الأمني ​​رقم 2231 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة".