إيران ترد على بومبيو: تجربتنا الصاروخية مخصصة للدفاع فقط

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن أن تجربة طهران الصاروخية تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن برنامج الصواريخ في البلاد مخصص للدفاع فقط"، وفقاً للبيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد.

ويضيف قاسمي أيضاً: "لا يوجد قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر برنامج إيران الصاروخي أو اختبارات الصواريخ"، وفقا لما جاء في بيانه.

وكان بومبيو قد قال، السبت، إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى منتهكة قرار الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن بومبيو، فإن الصاروخ لديه القدرة على حمل رؤوس حربية متعددة و"يمتلك مجموعة تسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط".

وقال قاسمي في البيان الذي ألقاه ردا على بومبيو: "إن النقطة المثيرة للاهتمام والمذهلة بالطبع هنا هي أنك تشير إلى قرار لم تنتهكه فقط من خلال الانسحاب من طرف واحد وبشكل غير قانوني من خطة العمل المشتركة المشتركة، ولكنك أيضًا تحث الآخرين على خرقه"، معتبرا أنه "حتى التهديد بمعاقبة أو فرض عقوبات عليهم إذا ما نفذوا الاتفاق"، حسب تعبيره.