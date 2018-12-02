نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

بن محفوظ: اتفاقيات ضخمة مع مصر خلال زيارة محمد بن سلمان

باريس، فرنسا (CNN)—أثارت مقاطع فيديو للقاء مقتضب دار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على هامش قمة الدول العشرين التي استضافتها الأرجنتين، جدلا واسعا وتكهنات حول ما تناوله الجانبان.

متحدث باسم الرئاسة الفرنسية قال لـCNN إن الزعيمان التقيا لخمس دقائق على هامش قمة العشرين، وناقشا "ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن" وأسعار النفط، وتحديدا الدور الذي يمكن للسعودية لعبة في تقلباته (تقلبات أسعار النفط).

نص الحوار نشرته أولا صحيفة الغارديان البريطانية، أكدته مصادر لـCNN وفيما يلي نستعرض لكم ما دار بين الأمير وماكرون:

محمد بن سلمان: لا تقلق.

ماكرون: أنا قلق.

محمد بن سلمان: حسنا

ماكرون: قلت لك

محمد بن سلمان: حسنا هذا صحيح.

ماكرون: قلت لك

محمد بن سلمان: نعم قلت لي. أشكرك جزيل الشكر.

ماكرون: تعلم ما أعني

(مقطع غير مسموع)

ماكرون: لا تستمع لي

محمد بن سلمان: بالطبع استمع.

ماكرون: لأنني قلت، هذا أكثر أهمية بالنسبة لك.

(مقطع غير مسموع)

ماكرون: فقط أتأكد أنك تعلم.

محمد بن سلمان: أستطيع التعامل مع ذلك.

(مقطع غير مسموع)

ماكرون: أنا رجل احافظ على كلمتي.

ويذكر أن بدر عساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، نشر مقطع الفيديو الذي أظهر ماكرون والأمير محمد بن سلمان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.