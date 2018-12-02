بوتين ومحمد بن سلمان يستعرضان التعاون في مختلف المجالات

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، السبت، لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش قمة العشرين.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الأمير محمد بن سلمان وبوتين "يستعرضان أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق".

يشار إلى أن لقطات المصافحة الحارة بين بوتين والأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، تصدرت اهتمامات العديد من المغردين عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية فيديو للقاء بوتين والأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".