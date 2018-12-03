المغامسي: محمد بن سلمان "فارس العرب"

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بـ"فارس العرب"، وذلك في معرض حديثه عن جولات الأخير في المنطقة.

وكتب المغامسي، في حسابه على "تويتر": "فارس العرب محمد بن سلمان يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرينُ الآساد".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار موريتانيا والجزائر، وذلك في أعقاب مشاركته بقمة العشرين التي استضافتها الأرجنتين، الجمعة الماضي.

وفي تعليقه، كتب المغامسي: "اللهم أجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".

وقبل توجهه إلى الأرجنتين، خرج الأمير محمد بن سلمان في جولة عربية على مدار 6 أيام بدأها بزيارة الإمارات ثم البحرين وبعدها مصر وتونس.