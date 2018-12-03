قرقاش ينتقد خروج قطر من أوبك.. والرميحي: اقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجي، إعلان قطر انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" واصفا ذلك بأنه "انحسار لدورها".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك".

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على قرقاش قائلا في تغريدة: "بل تحرر واستقلالية، واقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة هاتفية للتخفيض والزيادة دون أدنى احترام لأعضاء المنظمة".

ويذكر أن السلطات القطرية أعلنت انسحابها من أوبك، حيث قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الإثنين إن "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا".