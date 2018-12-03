ما هي الأسباب التي دفعت أسعار النفط إلى التهاوي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن اعلان بلاده الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما يُعرف بـ"أوبك" يعتبر قرارا حكيما.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك هو قرار حكيم، فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء. فهي تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية".

ويذكر أن قطر أعلنت، الإثنين، انسحابها من عضوية منظمة "أوبك" اعتباراً من الأول من يناير 2019، بعد قرابة 60 عامًا من العضوية.

ونقل حساب شركة "قطر للبترول"، التي تديرها الدولة، عبر موقع "تويتر"، إعلان المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، علن قرار الانسحاب من أوبك في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، قائلا إنه "قد تمّ إبلاغ المنظمة بالقرار".