بنهاية زيارة محمد بن سلمان للجزائر: إنشاء مجلس أعلى للتنسيق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية والجزائر، الاثنين، عن إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، وذلك في بيان مشترك جاء بنهاية الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية البيان المشترك والذي جاء فيه: "في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى".

وأوضح البيان أن المجلس يهدف "لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

وذكر تقرير الوكالة أنه وخلال الجلسة، جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة".