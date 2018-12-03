هذا ما قالته تيريزا ماي لمحمد بن سلمان حول مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي على أهمية تعاون السلطات السعودية مع نظيرتها التركية في التحقيقات حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في اجتماع عقدته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية وفقا لبيان أصدرته خارجية بلادها على "أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة القتل المروعة لجمال خاشقجي، وأن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة لضمان عدم حدوث مثل هذا العمل الفظيع مرة أخرى".

وبالإشارة إلى الخطوات المتخذة في مسار التحقيق السعودي منذ اجتماع وزير الخارجية بولي العهد والملك سلمان يوم 12 نوفمبر، حثت رئيسة الوزراء ولي العهد على "ضمان تعاون السعودية تماما مع السلطات التركية، والعمل تجاه اختتام كلا التحقيقين على النحو المقبول. وسعيا لضمان المحاسبة التامة عما حدث، هناك حاجة لشفافية تامة بشأن الوقائع بالضبط، ومن المسؤول عما حدث، وذلك وفق تعهدات قدمها الملك سلمان حين اتصلت به هاتفيا يوم 24 أكتوبر".

وتطرقت ماي إلى الملف اليمني في لقائها حيث شددت على "الضرورة الملحة لإنهاء الصراع، وإيصال المساعدات لملايين المواطنين المهددين بالمجاعة. وحثت على الدعم السعودي الملموس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثز، وإحراز تقدم في المحادثات المزمع عقدها في ستوكهولم"، وفقا للبيان البريطاني.