التحالف الدولي يعلن مقتل قيادي داعشي في غارة على سوريا

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلن الكولونيل شون ريان، الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم داعش بسوريا والعراق، أن غارة جوية تمكنت من قتل قيادي بالتنظيم في سوريا.

وأوضح ريان أنه "قامت قوات التحالف بضربات دقيقة ضد عضو كبير في داعش، يدعى أبو العمرين، وعدة أعضاء آخرين من داعش في 2 ديسمبر/ كانون الأول في صحراء البادية، بسوريا".

ويشير ريان إلى أن أبوالعمرين كان "يشكل تهديدًا وشيكًا لقوات التحالف. وقد تورط في قتل المواطن الأمريكي وحارس الجيش الأمريكي السابق، بيتر كاسيج، وكان مرتبطًا بشكل مباشر بإعدام عدة سجناء آخرين كعضو كبير في تنظيم داعش، ولا تزال الغارات الجوية لقوات التحالف تعطل قيادة وتنظيم داعش في ساحة المعركة".