قرقاش عن محادثات السويد: "فرصة حاسمة" لنجاح الحل السياسي في اليمن

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على المحادثات المرتقبة بشأن اليمن المقرر عقدها في السويد، معتبرا أنها "توفر فرصة حاسمة" لـ"نجاح الحل السياسي".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال قرقاش إن "إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام"، مضيفا: "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة لنجاح الحل السياسي في اليمن".

واعتبر أن "الحل السياسي المستدام بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية. لا يمكن لدولة مستقرة، مهمة للمنطقة، أن تتعايش مع ميليشيات غير قانونية"، خاتما بقوله إن "قرار مجلس الأمن 2216 يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق".